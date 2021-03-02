Başkan Biçer, öğrencilerle buluştu Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçede eğitim veren Anaokullarını ziyaret ederek minik öğrencilere maske dağıttı.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) esnaf ve vatandaşlarla, belirli dönemlerde bir araya gelen Başkan Biçer, bu kez ilçede eğitim veren Anaokullarını ziyaret etti.

Eflatun Anaokulu, Gülizar Eren Anaokulu ve Hayalim Oyun Evi’ni ziyaret eden Başkan Biçer minik öğrencilere maske dağıttı. Simav Belediye Başkanlığı olarak eğitime her zaman öncelikli olarak önem verdiklerini hatırlatan Biçer, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.

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