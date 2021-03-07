Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular

İHA

Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gece meydana gelen su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri seferber oldu.
Hürriyet Mahallesi, Şehit Er Cafer Mavi sokakta gece meydana gelen arıza üzerine belediye ekipleri ile birlikte hemen çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, 'Yaklaşık 3 saat süren arıza giderme çalışmalarını bizzat takip ettik. Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile arızayı giderip mahallemize tekrar su verdik. Özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de eski eşini öldüren şahıs Gediz’de yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de eski eşini öldüren şahıs Gediz’de ...
Kütahya'da korona virüs vaka sayısı artıyor İl genelinde yaşayan her 100 bin kişiden 85.31'inin pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu
YEREL HABERLER Kütahya'da korona virüs vaka sayısı artıyor İl ...
Domaniç’te sazlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Domaniç’te sazlık alanda yangın çıktı
Yetim ve öksüzlerin dileği yerine getirildi
YEREL HABERLER Yetim ve öksüzlerin dileği yerine getirildi
Domaniç’te baca yangını
YEREL HABERLER Domaniç’te baca yangını
DPÜ’de ‘STEAM Eğitim Yaklaşımında Sanat ve Tasarımın Gerekliliği’ semineri
YEREL HABERLER DPÜ’de ‘STEAM Eğitim Yaklaşımında Sanat ve Tasarımın ...
Hisarcık’ta iş yerlerine Covıd-19 oturma planı işareti çizimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta iş yerlerine Covıd-19 oturma planı ...
DPÜ’de Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER DPÜ’de Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma ...
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını ...
Öğretmenlerden 'İstiklal Marşı’na 100. Yıl' klibi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden 'İstiklal Marşı’na 100. Yıl' klibi
Kütahya'da 'Kısıtlamasız ilk Cumartesi'de yoğunluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Kısıtlamasız ilk Cumartesi'de yoğunluk ...
Şanlı Türk bayrağı, Kütahya’dan Çanakkale’ye uğurlandı
YEREL HABERLER Şanlı Türk bayrağı, Kütahya’dan Çanakkale’ye ...
Karaçam tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Karaçam tohumları toprakla buluştu
Taksiler her gün dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Taksiler her gün dezenfekte ediliyor
3 çocuk annesi kadın 3 yılda hafız oldu
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadın 3 yılda hafız oldu
Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda network ve data ağ çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda network ve data ağ ...
Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı uyarıldı
Anadolu Lisesi'nde “Sloganlarla Covid-19 tedbirleri” projesi
YEREL HABERLER Anadolu Lisesi'nde “Sloganlarla Covid-19 tedbirleri” ...
Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi 4 milyon maske üretti
İki ilçe kadın kooperatifi arasında işbirliği
YEREL HABERLER İki ilçe kadın kooperatifi arasında işbirliği
Altıntaş'ta Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Korona virüs denetimi
Yaşlılara evlerinde ziyaret
YEREL HABERLER Yaşlılara evlerinde ziyaret
Simav’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Simav’da uyuşturucu operasyonu
Bahçe tellerine takılan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Bahçe tellerine takılan köpek kurtarıldı