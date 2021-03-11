Aslanapa'da market ve yem bayilerinde fiyat kontrolü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde market ve yem bayilerine fiyat takibi yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında, ilçemizde fiyat takibi yapılmaktadır. Market ve üreticilere rutin ziyaret yapılarak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında fiyatların üreticiden tüketiciye kadar takibi yapılmaktadır. Ayrıca yem bayilerinde gerekli kontroller yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın daha ekonomik alım yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.

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