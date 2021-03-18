Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç operasyonu

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen cinsel gücü artırıcı 13 adet hap, 3 litre sıvı ilaç ve 12 adet jel ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D. isimli şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği cinsel gücü artırıcı ilaçları sattığını tespit etti. Jandarma ekiplerinin A.D.'nin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada, çeşitli markalarda 13 adet cinsel gücü artırıcı hap, el yapımı 3 litre sıvı ilaç, 12 adet jel ilaç, ilaç yapımında kullanılan enjektör, 10 adet boş ilaç şisesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-03-18 13:18:12



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