Sürücüler Korona virüs konusunda uyarıldı

Sen de mi uşak!

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik kontrollerinde sürücüler Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Çavdarhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, ilçe merkezi yol güzergahında asayiş ve trafik yol uygulaması gerçekleştirildi. Araçlar denetlenirken kontrol noktasına gelen araç sahiplerine, (Covid19) tedbirleri kapsamında çeşitli uyarılarda bulunuldu. Maske ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu'' ifadeleri kullanıldı

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