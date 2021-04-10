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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaçam tohumları toprakla buluştu

İHA

Karaçam tohumları toprakla buluştu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ''Tohumlar fidan olsun projesi'' kapsamında karaçam tohumları toprakla buluştu.
Dumlupınar ilçesi Yüğlük köyü ormanlarında gerçekleştirilen etkinliğe, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Dumlupınar Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı.
Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar İlçemize bağlı Yüğlük köyü ormanlarında doğal gençleştirme çalışmalarımızın tamamlayıcısı olan, topladığımız kozalaklardan çıkan karaçam tohumlarını toprakla buluşturduk. Etkinliğimize katılan kaymakam ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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