Hisarcık Kızılay gönüllüleri doğa yürüyüşünde

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği, Eğrigöz köyü İkitaş Kanyonunda Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, Emet ilçesi Eğrigöz köyünde bulunan İkitaş Kanyonunda sağlıklı yaşam adına yaptıkları doğa yürüyüşünde hep birlikte vakit geçirme imkanı yakaladıklarını söyledi.

Şen, “ Amacımız düzenlediğimiz bu tür yürüyüşlerle, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, Kızılay gönüllülerini ve ilgi duyanları bu tür etkinliklere dahil edebilmektir. Bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan İnsani Yardım Vakfı Hisarcık ilçe Temsilcisi Ali Var, TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin ve Genç Kızılay gönüllüleri teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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