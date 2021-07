Açık havada tiyatro keyfi

Yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık veren Kütahya Belediyesi, açık havada çocuklara tiyatro keyfi yaşatıyor. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleşen çocuk tiyatro gösterimleri, bu hafta Kent Park'ta gerçekleşti.

Çocuklarımızın tiyatro alışkanlığı kazanması, kaliteli vakit geçirmesi ve pandemi sonrası sosyalleşmeleri adına her hafta ücretsiz olarak düzenlenen çocuk tiyatroları serisinde, bu hafta ‘Hacivat ile Karagöz mahallemize geldi’ oyunu sahnelendi. Her hafta farklı bir mahallede gösterimi yapılacak olan çocuk tiyatroları, bu hafta Kent Park içerisinde yapıldı. Aileleri ile birlikte Kent Parka gelen çocuklar keyifli bir hafta sonunu yaşadılar. Tiyatro gösterimini ilgi ile takip eden çocuklar, kendileri için hazırlanan yarışmalara katılarak büyük heyecan yaşadılar. Ailelerin de etkinliklere dahil olması çocukların mutluluğunu bir kez daha artırdı.

