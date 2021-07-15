Hisarcık’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İlçede yapılan gündüz etkinliklerinde, Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip şehitler için mevlit okundu ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından okunan Hatmi Şeriflerin duası yapıldı.

Protokol üyeleri tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki şehit mezarları ziyaret edildi. Belediye tarafından vatandaşlara gün boyu lokma ikramı yapıldı.

Akşam saatlerindeki program Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların direnişi, hukuk devletinin hak ve özgürlüklerin, milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” 15 Temmuz milletimizin, ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığının en önemli göstergesidir. Bu aziz millet çok darbe gördü. Başbakanını idam sehpasında kaybetti. Bundan önceki darbeleri yapanlar 510 kişiydi, 15 temmuz 2016’ da ise binlerce asker, yüzlerce uçak, helikopter ve zırhlı araçlarla darbeye kalkıştılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Özel Harekat Daire Başkanlığı, MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve binlerce vatandaşın üzerine ateş yağdırmak suretiyle Türkiye’yi bölmeye ve işgal etmeye çalıştılar. Lakin Peygamber duasına mazhar olmuş büyük milletimiz sela’ları susturan darbelerden, darbeleri susturan sela’larla medeniyet tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. FETÖ önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, ardından da kahraman Türk silahlı kuvvetleri içinde kümeleşmiş üniformalı teröristleriyle ülkeye sürekli kastettikleri için FETÖ ile mücadele yurt içinde yurt dışında kararlılıkla yürütülüyor. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti darbeye karşı şehir meydanlarına, hava alanlarına çağrısıyla 81 milyon büyük Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden ve her meşrepten insanıyla, bir ve beraber olarak FETÖ terör örgütünün 50 yıllık ihanet ve işgal girişimini yüce Allah’ın izni ve yardımıyla 24 saatte yerle yeksan etmiştir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kaymakam Buğra Karadağ,” 15 Temmuz 2016 gecesi kendisinin devlet olduğunu zanneden birtakım güç odakları, Türk devletini hizaya çekmeye, ayar vermeye kalkmıştı. Söz konusu güç odaklarını yanılgıya düşüren en önemli nokta, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahiplerinden bihaber oluşları idi. Devletin sahibinin kim olduklarını bilmemeleri, aynı zamanda devletin sahibini tanımalarına da engel olmuştu. Bilmedikleri ve tanımadıkları ise Türk milletinin ta kendisi idi. Türk milletinin gücüyle, okyanus ötesi gücü kıyaslama cesaretini kendilerinde buldular. Allah’tan dileğim odur ki! Türk milleti tekrar bu tür alçakça girişimlere maruz kalmasın ve bu girişimlere yeltenme, ihtimali olanlara karşı gözleri hep açık olsun” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Kur’an tilaveti ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’un yaptığı duanın ardından program mehter takımının gösterisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.