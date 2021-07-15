Hisarcık’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

İHA

Hisarcık’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
İlçede yapılan gündüz etkinliklerinde, Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip şehitler için mevlit okundu ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından okunan Hatmi Şeriflerin duası yapıldı.
Protokol üyeleri tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki şehit mezarları ziyaret edildi. Belediye tarafından vatandaşlara gün boyu lokma ikramı yapıldı.
Akşam saatlerindeki program Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların direnişi, hukuk devletinin hak ve özgürlüklerin, milli iradenin ve demokrasinin zaferi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” 15 Temmuz milletimizin, ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığının en önemli göstergesidir. Bu aziz millet çok darbe gördü. Başbakanını idam sehpasında kaybetti. Bundan önceki darbeleri yapanlar 510 kişiydi, 15 temmuz 2016’ da ise binlerce asker, yüzlerce uçak, helikopter ve zırhlı araçlarla darbeye kalkıştılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Özel Harekat Daire Başkanlığı, MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve binlerce vatandaşın üzerine ateş yağdırmak suretiyle Türkiye’yi bölmeye ve işgal etmeye çalıştılar. Lakin Peygamber duasına mazhar olmuş büyük milletimiz sela’ları susturan darbelerden, darbeleri susturan sela’larla medeniyet tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. FETÖ önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, ardından da kahraman Türk silahlı kuvvetleri içinde kümeleşmiş üniformalı teröristleriyle ülkeye sürekli kastettikleri için FETÖ ile mücadele yurt içinde yurt dışında kararlılıkla yürütülüyor. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti darbeye karşı şehir meydanlarına, hava alanlarına çağrısıyla 81 milyon büyük Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden ve her meşrepten insanıyla, bir ve beraber olarak FETÖ terör örgütünün 50 yıllık ihanet ve işgal girişimini yüce Allah’ın izni ve yardımıyla 24 saatte yerle yeksan etmiştir” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Kaymakam Buğra Karadağ,” 15 Temmuz 2016 gecesi kendisinin devlet olduğunu zanneden birtakım güç odakları, Türk devletini hizaya çekmeye, ayar vermeye kalkmıştı. Söz konusu güç odaklarını yanılgıya düşüren en önemli nokta, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahiplerinden bihaber oluşları idi. Devletin sahibinin kim olduklarını bilmemeleri, aynı zamanda devletin sahibini tanımalarına da engel olmuştu. Bilmedikleri ve tanımadıkları ise Türk milletinin ta kendisi idi. Türk milletinin gücüyle, okyanus ötesi gücü kıyaslama cesaretini kendilerinde buldular. Allah’tan dileğim odur ki! Türk milleti tekrar bu tür alçakça girişimlere maruz kalmasın ve bu girişimlere yeltenme, ihtimali olanlara karşı gözleri hep açık olsun” dedi.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Kur’an tilaveti ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’un yaptığı duanın ardından program mehter takımının gösterisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
YEREL HABERLER Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu
Dumlupınar'da Ağaçköy Kurtuluş Savaşı Şehitliği ziyaret edildi
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Ağaçköy Kurtuluş Savaşı Şehitliği ...
Kütahya'da 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi
"Milletimiz, bizden görünen hainleri tarih sahnesinden sildi"
YEREL HABERLER "Milletimiz, bizden görünen hainleri tarih ...
Çavdarhisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan ...
Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta resim sergisi açıldı, şehit aileleri ...
15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için mezarı başında anma (2)
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi polis memuru Fatih Dalgıç için ...
Gediz’de zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gediz’de zincirleme kaza: 1 yaralı
15 Temmuz ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu
YEREL HABERLER 15 Temmuz ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif ve ...
'Bisikletadam' 15 Temmuz şehitleri için 320 kilometre yol katedecek
YEREL HABERLER 'Bisikletadam' 15 Temmuz şehitleri için 320 kilometre ...
Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in katılımı ile gerçekleşti
YEREL HABERLER Tavşanlı'da koruyucu aile etkinliği Vali Ali Çelik'in ...
Kütahya’da maden sahası rehabilitasyon çalışmaları denetlendi
YEREL HABERLER Kütahya’da maden sahası rehabilitasyon çalışmaları ...
Gediz’de “Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir” etkinliği
YEREL HABERLER Gediz’de “Sağlık İçin Bir Pedal da Sen Çevir” ...
Kütahya'da saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren ...
DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ...
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
Karaçam gençleştirme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı
YEREL HABERLER Karaçam gençleştirme çalışmaları meyvelerini vermeye ...
Kütahya’da “Çeşitli Boyutlarıyla 15 Temmuz” paneli
YEREL HABERLER Kütahya’da “Çeşitli Boyutlarıyla 15 Temmuz” paneli
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Başkan Işık'tan anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Işık'tan anlamlı ziyaret
Başkan Işık: "Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Şehrimiz için çalışanlara destek ...
Yaz Kur’an Kursu'nda 15 Temmuz programı
YEREL HABERLER Yaz Kur’an Kursu'nda 15 Temmuz programı
Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele ...
Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman gazileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman ...