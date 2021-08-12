Şaphane'de 4 gölete 4 bin yavru sazan balığı bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilen 4 bin yavru sazan balığı ilçedeki göletlere bırakıldı.

tarafından amatör balıkçılığı geliştirmek için göletlere yavru sazan bırakıldı.Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, yaptığı açıklamada, ''Şaphane İlçe Merkezi, Karamanca Köyü, Gürkuyu Köyü ve Kızılkoltuk köylerimizde bulunan tarımsal sulama göletlerinin balıklandırılması faaliyeti kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden temin edilen toplam 4 bin adet pullu sazan balığı yavruları tarımsal sulama göletlerine bırakılmıştır. Balıklandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.