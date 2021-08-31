Emet’te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet’te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 meyve fidanı yangından zarar gördü.

Emet’te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Kütahya’nın Emet ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 meyve fidanı yangından zarar gördü.
EmetHisarcık yolu üzerinde Malı mevkiinde bulunan hayvan damı yakınında bulunan yaklaşık 1 dönüm meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletmesi, Hisarcık Orman İşletme Şefliği ile Hisarcık Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın hayvan damına sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yardım etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zafer Bayramı'nda Türk bayrağı dağıttılar
YEREL HABERLER Zafer Bayramı'nda Türk bayrağı dağıttılar
Dumlupınar Şehitliği’nde motivasyon eğitimi
YEREL HABERLER Dumlupınar Şehitliği’nde motivasyon eğitimi
Başkan Arif Teke: "Bakanımızla projeleri değerlendirdik''
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: "Bakanımızla projeleri ...
Babası ile tartışan genç 20 metrelik kayalıklara çıktı
YEREL HABERLER Babası ile tartışan genç 20 metrelik kayalıklara ...
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
YEREL HABERLER Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ...
Bakan Varank: “Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu savunma sanayiinden geçiyor”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Dünyada söz sahibi olabilmenin yolu ...
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ...
Tavşanlı’da iş yerinde kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Tavşanlı’da iş yerinde kaza: 1 ölü
Hisarcık’ta “Kur’an-ı Kerim Öğrenme” kursu etkinliği
YEREL HABERLER Hisarcık’ta “Kur’an-ı Kerim Öğrenme” kursu etkinliği
Zafer Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Zafer Bayramı kutlamaları başladı
Tavşanlı Atatürk Lisesi mezunları 33 yıl sonra bir araya geldi
YEREL HABERLER Tavşanlı Atatürk Lisesi mezunları 33 yıl sonra bir ...
Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Saru Batu Savcı Bey, mezarı başında anıldı
Emet’te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
YEREL HABERLER Emet’te çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
Hisarcık pazar yerinde Covid-19 aşı standı kuruldu
YEREL HABERLER Hisarcık pazar yerinde Covid-19 aşı standı kuruldu
Kütahya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bekir Avlupınar Caddesi'nde sona doğru
YEREL HABERLER Bekir Avlupınar Caddesi'nde sona doğru
3 bin dekarlık ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER 3 bin dekarlık ayçiçeği tarlaları görsel şölen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.