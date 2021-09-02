Kaybolduktan 17 saat sonra bulundu



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da evinden çıktıktan sonra kaybolan Niyazi Ceylan (83), ailesinin başvurusu üzerine kurulan 60 kişilik ekibin araştırmasıyla 17 saat sonra 20 kilometre mesafedeki yaylada sağ olarak bulundu.

Lütfiye köyünde oturan Niyazi Ceylan, dün saat 20.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra, kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Ceylan´ı bulamayınca Jandarma Komutanlığı´na kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri 60 kişilik araştırma ekibi kurdu. Köylülerin de destek verdiği ekip, köy ve çevresinde arama yaptı. Yaklaşık 17 saat sonra, köyüne 20 kilometre mesafedeki İnli Yaylası'nda sağ olarak bulunan Ceylan´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-09-02 17:54:15



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