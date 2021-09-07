Müdür Başyiğit’in okul ziyaretleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Rıdvan Acar, Kırklar Kız Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ettiler. Müdür Hasan Başyiğit, okulların açılması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yıllarını kutladı. 20212022 Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olmasını dileyen Başyiğit, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını temenni etti.

Okulda salgın hastalık önlemlerine riayet edildiğini gözlemlediklerini belirterek, memnuniyetlerini dile getiren Müdür Başyiğit,

okuldaki öğrencilere kitap dağıtımını inceledi ve bazı sınıfların kitaplarının dağıtılmasına yardımcı oldu. Başyiğit, ayrıca okuldaki aşure etkinliğine de katıldı.

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