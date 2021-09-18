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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet'te trafik kazası: 1 ölü

İHA

Emet'te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Arı yönetimindeki 43 PE 216 plakalı otomobil, hareket halindeyken yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 75 yaşındaki sürücü Hüseyin Arı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Arı'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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