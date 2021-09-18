Emet'te trafik kazası: 1 ölü

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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Arı yönetimindeki 43 PE 216 plakalı otomobil, hareket halindeyken yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 75 yaşındaki sürücü Hüseyin Arı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arı'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

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