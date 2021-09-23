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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'dan yapılandırma çağrısı

İHA

SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'dan yapılandırma çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, yapılandırma çağırısında bulundu.
Borçlu işveren ve sigortalıları yapılandırmaya davet eden Sayar, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu işveren ve sigortalılarımız 7326 sayılı yapılandırmadan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 tarihine kadar, esigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları SGK'ya yapılabilirler” dedi.
Sayar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının da yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezasının ve zammın silineceğini belirtti.
Sayar, yapılandırmanın büyük avantajlar sağladığını ifade ederek, "Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. İşverenlerimiz yapılandırmada ilk taksitini ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödemeleri halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek.İhalelere katılabilecekler,
Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır" diye konuştu.
Sayar, "Yapılandırma başvuruları için son haftaya girmiş bulunuyoruz fırsatı kaçırmayın gelin borcunuzu yapılandırın kazanın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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