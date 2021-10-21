Kütahya'da Halk Günü

Her fırsatta vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantısında 55 vatandaşın taleplerini dinledi. Devletin imkanları çerçevesinde sorunları çözme gayretinde olduklarını söyleyen Vali Çelik, “Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, her ay düzenlenen Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm aradı.

Kütahya Valiliği tarafından her ay düzenlenen “Halk Günü Toplantısı” Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla tek görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı.

55 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili müdürlere talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi.

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