DPÜ GreenMetric sıralamasında 457. sıraya yükseldi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, üniversitelerin sürdürülebilirlik çabalarını derecelendiren ve dünya çapında bilinilirliğini arttıran GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi’nde 457. sıraya yükseldi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden 956 üniversitenin yapıaltyapı, enerjiiklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitimaraştırma kategorilerinde sürdürülebilirlik ile ilgili çabaların değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasının 2021 yılı sonuçlarında Dumlupınar Üniversitesi büyük bir sıçrama yaparak ilk 500 üniversite arasında yer aldı.



"DPÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 36. sırada"

Dumlupınar Üniversitesi GreenMetric Dünya Sıralaması çalışmalarına başkanlık eden Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci kez başvurdukları organizasyonda 2021 yılı değerlendirmesi sonucunda toplam 5 bin 725 puan aldıklarını ve 329 sıra yükselerek dünyada 457. sıraya yükseldiklerini ifade ederek şunları söyledi, “ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, GreenMetric dünya sıralamasında yapıaltyapı kategorisinde 217. sırada, ulaşım kategorisinde 216. sırada, eğitim kategorisinde 279. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca sıralamada Türkiye’den 71 üniversitenin sürdürülebilirlik çabaları değerlendirilirken, Üniversitemiz 36. sırada yer alarak, Bilkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin önünde yer aldı” diye konuştu.

Kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, dünya sıralamasında Amerika’dan 6, İtalya’dan 9, İspanya’dan 5, Almanya’dan 1, Macaristan’dan 6, Brezilya’dan 21, Rusya’dan 37 ve Meksika’dan 13 üniversiteyi geride bıraktı. Yayımlanan UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasının sonuçlarından fevkalade memnuniyet duyuyoruz” dedi.



“Sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğun mesai ayırıyoruz”

Alınan sonucun Türkiye, Kütahya ve Dumlupınar Üniversitesi için çok önemli bir başarı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğun bir mesai ayırıyor. Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde yapılan iyileştirme çalışmaları aynı zamanda yerleşkemizi ortak kullandığımız Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de GreenMetric Dünya Sıralaması'nda üst sıralarda yer almasına katkı sağlıyor. GreenMetric'te alde edilen başarıda gayretleri için başta Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Özgür Saygın’a ve çalışma ekibinde yer alan değerli akademik ve idari personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.



“GreenMetric Nedir?”

Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılından beri yürütülmekte olan GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, dünya çapında katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmektedir. GreenMetric, tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platformdur. Dünya çapında birçok üniversite her yıl GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme kategorisi için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.

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