(ÖZEL) Kütahya Şehir Hastanesi betonarme işi tamamlandı Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barut: "Ocak ayında şantiyeyi yeniden hızlandırıp, 2022'nin sonunda da ticari işletmeye geçmeyi planlıyoruz"

Betonarme işleri büyük oranda tamamlanan Kütahya Şehir Hastanesi'nin Aralık 2022'de hizmete sunulacağı bildirildi.

Hastane yapımını üstlenen Güriş İnşaat ve Mühendislik Firması Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barut, bir süredir yapımına ara verilen Kütahya Şehir Hastanesi inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Barut, "Bilindiği gibi, Kütahya Şehir Hastanesi ile ilgili 2018’de yer teslim aldık ve inşaata kendi imkanlarımızla başladık. Aslında bu kamu özel iş birliği projesi olduğu için bankalar tarafından finanse edilmesi lazım. Fakat Covid19 salgını, ekonomik sıkıntılar dolayısıyla yabancı bankaların Türkiye’ye limitlerinde birtakım sıkıntılar oldu. Bu epey bir sürdü. Biz Türkiye’de ilk defa ve tek kendi imkanlarımızla yüzde 50’ye getirdik. Ancak son yılda pek fazla bildiğiniz nedenlerle ilerleyemedik. Hükümetimizin haftalarda aldığı kararların sonucunda bankalarda bir yumuşama oldu. Çok hızlı bir şekilde bu kredi görüşmeleri sonlandırılmak üzere. Biz mutabakata vardık gibi. Hangi bankanın buraya finansman desteği yapacağı tespit edildi. Şu anda imza safhasında. Biz bunu Sağlık Bakanlığı'na da bildirdik. Ocak ayında şantiyeyi yeniden hızlandırıp inşallah 2022 sonunda ticari işletmeye geçmeyi planlıyoruz. Böylece kamuoyunun bilgisi olsun yanlış bilgilere kapılmayalım. Bu hastane 2022 sonunda aksilik çıkmazsa hizmete girmiş olacak. Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken bir kısım hususlar var. Zaten özellikle Kütahya’da valimizin kurduğu sistem çalışıyor. Bizim önümüzü açmak için çalışan Kütahya bürokrasisi özellikle teşekkür ediyoruz. Bizim önümüzü açmak için gerekli gayreti gösteriyorlar. Biz de karşılığını vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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