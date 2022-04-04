El arabası ile kitap dağıttılar

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için vatandaşlara el arabası ile kitap dağıttı.

Pazarlar İlkokulu öğrencileri, vatandaşların evlerini ziyaret ederek kitap dağıttı.

Pazarlar İlkokulu Müdürü Caner Öztürk, “Kütüphaneler haftası Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde insanların kitaba ulaşabilmesi amacıyla 1940'lı yıllarda eşek ve katırlarla köy köy gezip kitap dağıtan ve 'Eşekli Kütüphaneci' olarak bilinen Mustafa Güzelgöz gibi zamanımızın eşeği el arabası ile mekânları, mahalleleri, sokakları dolaşıp kitap okuma farkındalığı için düştük yollara. Öğrencilerimize kitap okumanın önemini anlatmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz, fakat öğrencilerimizin okuma alışkanlığı tam manasıyla geliştiremediklerini görüyorum; bunun sebebinin toplumumuzda, velilerimizde okuma alışkanlığı olmamasıdır ve bu öğrencilerimize de yansıyor. Bunun için de toplumumuzun okuma ve kitapla ilgili farkındalığını artırırsak öğrencilerimizin de farkındalığını artıracağımızı düşünüyorum” dedi.

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