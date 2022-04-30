Dumlupınar’lı çocuklar beyaz perdeyle tanıştı

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Kütahya Valiliği himayesinde yürütülen Büyük Zafer’in 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’ya gelen “Gezen Sinema Tırı” Dumlupınar ilçesinde çocuklarla buluştu.

Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklar için geliştirilen mobil tırda kurulan sinema salonunda “Rafadan Tayfa” filmini izleyen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Vali Yardımcısı Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ ile Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç da tırı ziyaret ederek çocukların film izleme heyecanına ortak oldu.

Gezen Sinema Tırı, 30 Nisan’da Altıntaş’ta, 5 Mayıs’ta Kütahya merkezde, 6 Mayıs’ta Aslanapa’da, 7 Mayıs’ta Çavdarhisar’da, 8 Mayıs’ta Gediz’de, 9 Mayıs’ta Hisarcık’ta, 10 Mayıs’ta Emet’te, 11 Mayıs’ta Tavşanlı’da çocuklarla buluşacak.

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