Şaphane’de küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılama çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şaphane’de küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılama çalışmaları

İHA

Şaphane’de küçükbaş hayvan küpeleme ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Şaphanesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvan işletmelerinde küpeleme ve aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından ilçemizde küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerde küpeleme, veba hastalığına karşı koruyucu aşılama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirildi
Dumlupınar’da ana sınıfı öğrencilerinin mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Dumlupınar’da ana sınıfı öğrencilerinin mezuniyet ...
Altıntaş’ta “Anca Beraber Kanca Beraber” isimli kan bağışı etkinliği
YEREL HABERLER Altıntaş’ta “Anca Beraber Kanca Beraber” isimli kan ...
İlçe Müftüleri Simav’da toplandı
YEREL HABERLER İlçe Müftüleri Simav’da toplandı
Kütahya'da Çizgi Film ve Animasyon Festivali heyecanı
YEREL HABERLER Kütahya'da Çizgi Film ve Animasyon Festivali heyecanı
Gediz’de hac eğitim seminerleri başladı
YEREL HABERLER Gediz’de hac eğitim seminerleri başladı
Domaniç Hayme Ana MYO’da çevre bilinci etkinliği
YEREL HABERLER Domaniç Hayme Ana MYO’da çevre bilinci etkinliği
Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları
YEREL HABERLER Emet Belediyesinden çevre düzenleme ve temizlik ...
Hisarcık MYO’da voleybol ve masa tenisi turnuvaları
YEREL HABERLER Hisarcık MYO’da voleybol ve masa tenisi turnuvaları
Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde 7. Atölye Çalışmaları Şenliği
YEREL HABERLER Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde 7. ...
Başkan Doğan: ” İlçemizin 60 yıllık köhnemiş alt yapısını modernize edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: ” İlçemizin 60 yıllık köhnemiş alt ...
Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye Hediyenin s¸as¸kınlıgˆı ile duygulu anlar yas¸ayan gencin o anları cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
YEREL HABERLER Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye Hediyenin ...
Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' geleneksel hale getiriliyor
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 'Ressam Abdullah Taktak Resim Sergisi' ...
Kütahya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Kütahya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonları
DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde görev değişimi
YEREL HABERLER DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde görev değişimi
Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Muratdağı Termal Kayak Merkezi modern kayak evinin ...
Altıntaş’ta 10 bin okul projesi etkinlikleri
YEREL HABERLER Altıntaş’ta 10 bin okul projesi etkinlikleri
Emet MYO’dan Bor İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi
YEREL HABERLER Emet MYO’dan Bor İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi
Kırgızistanlı sanatçılar Kütahya'da
YEREL HABERLER Kırgızistanlı sanatçılar Kütahya'da
Kütahya’da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Kütahya’da su ürünleri avcılığı ile ilgili denetimler ...
Gediz Sağlık Hizmetleri MYO’da, “Mezarlıklarımızı çiçeklendiriyoruz” isimli proje
YEREL HABERLER Gediz Sağlık Hizmetleri MYO’da, “Mezarlıklarımızı ...
Mantar toplarken canından oldu
YEREL HABERLER Mantar toplarken canından oldu
Ata tohumları toprakla buluştu Kütahya'da lise öğrencileri, topladıkları unutulmaya yüz tutmuş tohumları toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Ata tohumları toprakla buluştu Kütahya'da lise ...
Kütahya'nın iki mahallesine kilit parke
YEREL HABERLER Kütahya'nın iki mahallesine kilit parke

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.