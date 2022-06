DPÜ Mimarlık Fakültesi akademisyen ve öğrencilerin eserleri uluslararası sergilerde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiler, New York ve Atina’da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul merkezli Pinelo Art Gallery'nin New York'ta Ev ve Dacıa isimli iki galeride düzenlediği ve sanatçıların kağıt üzerine yapılmış çalışmalarının yer aldığı karma sergilere öğrencilerden Mihriban Azak, Raşa Hekmat Al Rawi, Günay Mert, Lutfullah Ahrar, Muhammed Emin Ekrek, Seval Yılmaz Yatır, İrem Yıldız, İrem Nur Seven, Sedef Meriç, Amena Alrawi, Harun Meşe, Melda Efsa Ergün ve Tuğba Kömürcü'nün eserleri layık görüldü. Fakülte akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar ve Arş. Gör. Turgut Kalay da eserleriyle sergiye katılım gösterdiler.

New York'taki sergiye katılan akademisyen ve öğrenciler ayrıca Pinelo Art Gallery ve Club UNESCO Pireas and Islands iş birliğiyle Atina'da açılan uluslararası sergide de yer alma başarısı gösterdi. Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan’dan yaklaşık 150 sanatçının katıldığı ve Atina’daki UNESCO Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 16 Mayıs’a kadar sanatseverlere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.