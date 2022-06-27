Simav Gölcük Yaylası'nda piknikçilerin gözdesi 'Sarı kantaron otu'

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Kütahya'nın Simav ilçesi Gölcük Yaylası Mesire Alanı'na piknik için gelen vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen şifa deposu 'Sarı kantaron otu' toplamayı da ihmal etmiyorlar.

Piknik amacıyla geldikleri Gölcük Yaylası Mesire Alanı'nda 'Sarı kantaron otu'nun bol olduğuna dikkat çeken Hasan Ali Dilmaç, ” Özellikle kış aylarında çay olarak tükettiğimiz sarı kantaron otunun, antiseptik özelliği nedeniyle vücudu mikroplara karşı koruduğu, iltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olduğu bilinmektedir. Ayrıca kantaron çiçeklerini cam kavanozda hakiki zeytinyağıyla karıştırıp güneşte 45 gün kadar bekleterek elde edilen yağı da yara ve yanıkların tedavisinde kullanmaktayız. Aktarlarda kilosu 80100 lira arasında satılan şifalı sarı kantaron otunu özellikle Gölcük Yaylasına pikniğe gittiğimizde bolca toplayıp bütün kış boyunca tüketiyoruz" dedi.

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