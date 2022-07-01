DPÜ’de iki fotoğraf sergisi birden

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) paydaşı olduğu ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen Kütahya’dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu çerçevesinde iki fotoğraf sergisi açıldı.

Bedesten’de sanatseverlerle buluşan ve Murat Özçelik ile Bahir Dibekoğlu’nun çalışmalarının yer aldığı serginin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) Başkanı Emel Oğur, fotoğraf sanatçıları ve davetliler katıldı.

Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen ve DPÜ’nün de paydaşı olduğu Kütahya’dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu çerçevesinde 24 farklı şehirden Kütahya’ya gelen 200 fotoğraf sanatçısı üç gün boyunca Kütahya merkezi, Altıntaş ve Dumlupınar'ı fotoğrafladılar. Etkinlik çerçevesinde dijital ve drone kategorilerinde düzenlenecek yarışma için toplam 625 fotoğraf, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından oluşturulan sisteme yüklendi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan EÇFOD Başkanı Emel Oğur, “ 200 fotoğrafçı 3 gün boyunca Kütahyayı fotoğrafladılar. Her biri binlerce fotoğrafla Kütahya'nın turizm elçisi oldular şehitlerimizi andılar. Yarışmaya katılan fotoğraflarla ilgili sonuçlar 2 Temmuz günü açıklanacak ve ödül alan fotoğraflar 30 Ağustos Zafer Bayramında sergilenecek. Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği adına emeği geçen kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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