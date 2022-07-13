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Kütahya’da, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması heyecanı başladı

İHA

Kütahya Valiliği himayesinde yürütülen Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları çercevesinde, bu yıl Kütahya'da yapılacak TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması için hazırlıklar başladı.

Kütahya’da, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması heyecanı başladı

Kütahya Valiliği himayesinde yürütülen Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çercevesinde, bu yıl Kütahya’da yapılacak TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması için hazırlıklar başladı.
914 Ağustos tarihleri arasında Zafer Havalimanı'nda yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması hazırlıkları, Vali Ali Çelik’in başkanlığında istişare edildi.
İstişare Toplantısı’na; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Hasan Erkal, Aydın Börü, Buğra Karadağ, Etkinlik Destekleri Müdürü Müjdat Engin, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

120 takım ve bin öğrenci katılacak
Büyük Zafer’in 100. yılında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Vali Ali Çelik; yarışmaya 120 takım, bin öğrencinin katılmasının öngörüldüğünü söyledi.
TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nın, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’nın tanıtımında büyük bir fırsat olacağını da dile getiren Vali Çelik, “Festivalin en heyecanlı yarışmalarından birine ev sahipliği yapacağız. 6 gün sürecek yarışma için Valiliğimiz öncülüğünde, ilimizin tüm dinamikleriyle büyük bir çaba ve gayret içindeyiz. Destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, milletvekillerimize ve emeği geçen, katkı sunan herkese Kütahya’mız adına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Gençlerin hayal ve fikir dünyalarını geliştirmeye amaçlayan yarışmaya; Türkiye ve KKTC’deki lise ve dengi okul öğrencileri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri, ulusal ve uluslararası önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılacak.
Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nda; Altın Performans 50 bin TL, Gümüş Performans 45 bin TL ve Bronz Performans 40 bin TL ödül verilecek.

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