Emet Festivalinde “Anadolu’nun İncisi Bor Madeni” günü

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emfest Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinde “Anadolu’nun İncisi Bor Madeni” günü olarak etkinlikler düzenlendi.

Emet Bor İşletme Müdürlüğünce sahneye ve fuar alanına bor madeni stantları açılarak madenin tanıtım yapıldı. Ayrıca Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan slayt gösterisinde Emet Bor madenlerinin tanıtımı yapıldı.

“Anadolu’nun İncisi Bor Madeni” günü etkinliklerine Emet Bor İşletme Müdürü Ersan Ayten, Müdür Yardımcıları Süleyman Ün, Selçuk Ünsal ve Mehmet Savaş’ta katıldı.

Programda konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bor madeninin Türkiye ve Emet ekonomisi için önemine değindi.

Başkan Doğan, Eti Maden İşletmelerinin çalışmalarıyla Türkiye ve bölgelerine ciddi bir katma değer sağladığını belirterek, bakanlık başta olmak üzere Genel Müdürlük ve İşletme Müdürleri ile tüm çalışanlara teşekkür etti.

Emet’te başlayan alt yapı çalışmalarına destek için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 50 milyon TL peşin su alımı protokolü imzalandığını hatırlatan Doğan,” Bu süreçte yanımızda olan Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Keleşer, İşletme Müdürlerimize ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. El ele verdik Gazi Emet’imizi modernleştiriyoruz ”dedi.

Başkan Doğan, daha sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’e telefonla bağlandı. Canlı yayınla halka dinletilen konuşmada Genel Müdür Keleşer, tüm Emet’e sevgi ve selamlarını yollayarak,” Üniversite sonuçları açıklandı. Emet’imizden başarıları duymak bizleri memnun ediyor. Genel Müdürlük olarak başta eğitim olmak üzere ilçemize destek vermeye devam edeceğiz. Emet ve Hisarcık bizlerin çok önemli, gerekli desteği her zaman vereceğiz. Düzenlenen festivalin ilçemiz tanıtımına katkı sağlaması temennilerimle emeği geçenleri tebrik ediyorum “diye konuştu.

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