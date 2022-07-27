Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali için iş yeri ihalesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından 616 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali için, festival alanında oluşturulan işyerlerinin satış ihalesi yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda Komisyon Başkanlığını Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın yaptığı işyeri satış ihalesinde aralarında geniş boyutta 2 dondurma salonu, çay bahçesi, kahvehane ve kebapçı bulunan 44 iş yeri 250 TL ile 11 bin TL arasında kiralanırken, festival süresince ilçe merkezinde iş yerlerini açacak iş yeri sahipleri 100 TL ile 2 bin TL arasında belediyeye bedel ödeyecekler.

Belediye yetkilileri, diğer iş yerlerinin festivalin başlamasına kadar satılmasını beklediklerini söylediler.

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