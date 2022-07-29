Aslanapa’da hasat dönemi dualarla başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

Kütahya’nın buğday ambarı olan Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.

Hasat döneminin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, “ Rabbim emeklerinin karşılığını versin’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.