Kutsi, Azeri hayranlarıyla buluştu

Azerbaycanlı binlerce hayranıyla hasret gideren Kutsi, Haydar Aliyev Sarayı’nın tamamen dolup taştığı gecede hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da büyük ilgi gören eserlerini seslendirdi. Sahnesinde Azeri şarkılara da yer veren Kutsi performansı ile hayranlarından büyük takdir topladı.

Bakü’deki müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan konser, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel bağların müzik aracılığıyla bir kez daha güçlenmesini sağladı. Üzerinde ismi yazılı Karabağ forması hediye edilen Kutsi, Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana dostluk mesajları eşliğinde dalgalandırdı. Başarılı sanatçı konser boyunca Azerbaycanlı dinleyicilerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, Bakü’de sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Haydar Aliyev Sarayı’nın etkileyici atmosferinde gerçekleşen konser, izleyicilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek üç saatlik bir müzik ziyafeti yaşattı. Kutsi, Azerbaycanlı hayranlarına bir sonraki buluşmanın senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.