Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Kutsi, Azeri hayranlarıyla buluştu

        Kutsi, Azeri hayranlarıyla buluştu

        Kutsi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Sarayı'nda sahneye çıktı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 12:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevenleriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Azerbaycanlı binlerce hayranıyla hasret gideren Kutsi, Haydar Aliyev Sarayı’nın tamamen dolup taştığı gecede hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da büyük ilgi gören eserlerini seslendirdi. Sahnesinde Azeri şarkılara da yer veren Kutsi performansı ile hayranlarından büyük takdir topladı.

        Bakü’deki müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan konser, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel bağların müzik aracılığıyla bir kez daha güçlenmesini sağladı. Üzerinde ismi yazılı Karabağ forması hediye edilen Kutsi, Türk ve Azerbaycan bayraklarını yan yana dostluk mesajları eşliğinde dalgalandırdı. Başarılı sanatçı konser boyunca Azerbaycanlı dinleyicilerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, Bakü’de sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        REKLAM

        Haydar Aliyev Sarayı’nın etkileyici atmosferinde gerçekleşen konser, izleyicilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek üç saatlik bir müzik ziyafeti yaşattı. Kutsi, Azerbaycanlı hayranlarına bir sonraki buluşmanın senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da pompalı tüfekli kavga kamerada: 2 gözaltı

        ANKARA'da husumetli iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        #kutsi
        #Azerbaycan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı