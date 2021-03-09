Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, 10-12 Mart'ta Türksat'ın desteğiyle düzenlenecek

AA

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Expo Türk tarafından düzenlenen fuarın ana teması "Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Konularında Dijital Dönüşüm" olarak belirlendi.

Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu etkinlik, dijital ortamda ve interaktif katılımla kütüphane, arşiv ve müzecilik yöneticilerini ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusunda fikir birliği ve ortak akıl oluşturmak amacıyla yapılacak KAM'21'e Türksat Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek de konuşmacı olarak katılacak.

Yarın başlayacak etkinlik, 12 Mart'ta sona erecek.