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Kütüphane Haftası açılış töreni

57'nci Kütüpnane Haftası açılış töreni TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki törende bir konuşma yapan Ersoy, "Kütüphaneleri sadece işimiz düşünce gidilecek kurum kimliğinden çıkarmak gayretindeyiz. Bunu da onları her an her yerde karşımıza çıkacak bir anlayışla yaygınlaştırarak başaracağız" dedi

Kütüphane Haftası açılış töreni
'Hizmetler insanlar içindir'
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 57'nci Kütüphane Haftası Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Sürekli değişen ve gelişen dünyada insanların ihtiyaç ve isteklerinin de değişip çeşitlendiğine işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, kütüphanecilik çalışmalarının, bu alanda sunulan hizmetlerin buna ayak uydurmak durumunda olduğunu vurguladı. Ersoy, Bakanlığa bağlı 1217 halk kütüphanesi ve 57 gezici kütüphaneyi daima en yüksek faydayı sağlayacak, mümkün olduğunca çok vatandaşa ulaşarak kaliteli hizmet verecek şekilde geliştirmeye, imkanlarını artırmaya, koleksiyonlarını zenginleştirmeye çalıştıklarını anlattı. 

Son 6 yılda 318 kütüphanenin yeniden yapılandırma çalışmalarının tamamlandığını, 85 halk kütüphanesinin ise iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Mehmet Nuri Ersoy, bu dönemde yeni açılan kütüphane sayısının 94'e ulaştığını, kitap sayısının ise yaklaşık 5 milyon arttığını ifade etti.

"Kütüphaneleri Sadece İşimiz Düşünce Gidilecek Kurum Kimliğinden Çıkarmak Gayretindeyiz"
Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphaneleri sadece işimiz düşünce gidilecek kurum kimliğinden çıkarmak gayretindeyiz. Bunu da onları her an her yerde karşımıza çıkacak bir anlayışla yaygınlaştırarak başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.
Bu kapsamda 2019'da ilkleri gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'nda Havalimanı Kütüphanesi'ni, Konya'da Gar Kütüphanesi'ni, Karabük ve Tokat'ta bebek ve çocuk kütüphanelerini açtıklarını anımsatan Mehmet Nuri Ersoy, 2020'de ise Bitlis ile Ankara'nın Mamak ve Sincan ilçelerinde bebek kütüphanelerini hizmete aldıklarını dile getirdi.

Ankara'nın Akyurt ve Altındağ ilçelerinde de bebek kütüphanesi projelerinin tamamlanarak, açılışa hazır hale getirildiğini bildiren Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'de ilk kez 2020'de 6 AVM kütüphanesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yıl ise 5 AVM kütüphanesi ile Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda kütüphane açmaya yönelik faaliyetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz" dedi. Ersoy, imzalanan protokolle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açmak için ilk adımların atıldığını, belirlenen takvime uygun şekilde bu çalışmaların da sonuçlandırılacağını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, "2020 sonu itibarıyla hizmet verdiğimiz kullanıcı sayısı 13 milyon kişi seviyesine, halk kütüphanesi üye sayısı ise yaklaşık 4,5 milyona ulaşmıştır. Kütüphanelerimizde okuyucuya sunulmak üzere 2002'de 621 çeşit kitaptan yaklaşık 88 bin adet satın alınmışken, 2020'de bu rakamlar 6 bin 571 çeşit kitaptan yaklaşık 1,2 milyon adet satın alma noktasına gelmiştir" dedi. Kitapların kültürün, değerlerin, düşünce ve anlayışların taşıyıcıları olduğuna dikkati çeken Ersoy, bu sebeple Türk edebiyatının ve Türk yayıncılık sektörünün yurt dışında tanıtımı için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü uhdesinde, alanında etkin ve büyük kitap fuarlarına, özel tasarım stantlarla katılım sağladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Her yıl ortalama 12 ülkede gerçekleştirdiğimiz bu katılımla Türk edebiyatını yansıtan 7 binin üzerinde eseri hedef kitlemizle buluşturuyoruz. Bununla da yetinmeyerek kültür, sanat ve edebiyata yönelik söyleşi, panel, mutfak kültürü sunumu, sergi gibi etkinliklerle amaçlarımız doğrultusunda güçlü bir iletişim kurma ve etki bırakma hedeflerimizi hayata geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEDA Çerçevesinde Destek Verilen Ülke Sayısı 82 Oldu
Mehmet Nuri Ersoy, fuarlarda Bakanlığın ulusal standında oluşturulan özel bölümlerde yüzlerce telif anlaşmasının yapıldığına dikkati çekerek, bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi'nin (TEDA) önemine vurgu yaptı.

Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü; "2021 itibarıyla Bakanlığımızca TEDA Programı çerçevesinde destek verilen ülke sayısı 82'ye, yayınevi sayısı ise 686'ya ulaştı. 726 yazarımızın, 1823 farklı eserinin 60 farklı dilde çeviri ve baskısı için toplam 3 bin 257 destek verildi. Destek verdiğimiz bu eserlerden Mart 2021 itibarıyla 2576 adedinin yayınlanmış ve okurlarıyla buluşmuş olması hepimiz için büyük bir memnuniyet ve mutluluk vesilesi. Kovid-19 sebebiyle 2020'de kitap fuarlarının tamamı iptal edilmiş olsa da sanal ortamda gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı ve Tahran Kitap Fuarı'nda yine TEDA Programımızı yayıncılara tanıttık. Ayrıca sektörün gelişmesi amacıyla yayıncı meslek birlikleri tarafından hayata geçirilen İstanbul Yayıncılık Buluşmaları'na destek verdik. Burada Genel Müdürlüğümüzce odak ülke Azerbaycan'ın yayıncılık alanındaki profesyonelleri ve İran Kitap Destek Programı yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, TEDA Programı aracılığıyla iş birliği çalışmaları gerçekleştirilmiştir."

"Öncü ve Özgün Olma İlkesiyle Yolumuza Devam Edeceğiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kamu yayıncılığının ilk e-kitap platformu "e-kitabım" ile Türkiye'nin en gelişmiş çevrim içi kütüphanecilik uygulaması olan "Kütüphanem Cepte" mobil uygulamalarının devreye alındığını anımsatarak, şöyle konuştu; "Türkiye'nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portalı 'readturkey.gov.tr' ise çok kısa süre içinde kullanıma açılacaktır. Eğer insanlarımıza ulaşmak istiyorsak onlara da her an her yerde bizlere ulaşabilme imkânı sunmak zorundayız. Dijital dünya buna fırsat vermektedir. Bizler de bunu en iyi şekilde kullanacağız, gerek sunduğumuz hizmetleri geliştirmede gerek yeni hizmetleri hayata geçirmede öncü ve özgün olma ilkesiyle yolumuza devam edeceğiz."

Mehmet Nuri Ersoy, her yıl Kütüphane Haftası'nda kitapların ve kütüphanelerin değerinden bahsedildiğine, yayıncılık sektörünün ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştireceği çalışmaların kültür ve edebiyat açısından taşıdığı önemin vurgulandığına dikkati çekerek, bugün kütüphane alanında paylaşılan rakamları artırarak devam edeceklerinin altını çizdi.

Her şeyden önemlisinin insana ulaşmak, insanlarda bir farklılık ve farkındalık yaratmak olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Hizmetler insanlar içindir. Onlara sunduğumuz hizmet kullanılmadığı sürece rakamlar anlamını yitirir. Değerli mesai arkadaşlarımızın asli görevi ve bizlerin kütüphanecilik hizmetlerinde yaptığı geliştirmelerin temel amacı budur. Kütüphaneler, raflardan veya kitaplardan ibaret bir bina değil, yaşam alanı olmalı. Bir zorunluluk sebebiyle değil, bilinçli olarak zaman ayrılan bir tercih, alışkanlık haline gelmelidir. Kitap okumak zamanı doldurma aracı değil, zamanı en iyi şekilde değerlendirme arayışının cevabı olarak görülmelidir. Okumak sadece öğrenmekle ilişkili değil. Her birey farklı bir dünyadır ve kitap, istediğimiz her alanda dünyalarımızı, ufkumuzu, algımızı geliştiren, genişleten unsurdur. Her birimizde bu bilinç geliştikçe daha güçlü, daha sağlıklı bir toplumun yükseldiğine tanık olacağız. Bugüne kadarki başarılarımıza da bu çerçeveden bakarak daha iyisi, daha fazlası için çabalayacak ve yeni başarılara uzanacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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