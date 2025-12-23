Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Kütüphanelerde yıl sonu kullanıcı hedefi 39 milyonun üzerinde

        Kütüphanelerde yıl sonu kullanıcı hedefi 39 milyonun üzerinde

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerle ilgili yıl sonu verilerini sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, "Yeni kütüphanelerle kapalı kullanım alanımız 800 bin metrekareye çıktı, 1.300'ü aşkın halk kütüphanesinde kitap sayısı 26.4 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla 39 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" ifadeleriyle kütüphanelere ilişkin rakamları özetledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 11:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy duyurdu! Kütüphanelerde rekor büyüme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kütüphanelerde 2025’te erişim alanı genişleyerek rekor büyümeler elde edildi.

        2025’te kütüphanelerin üye sayıları 7,6 milyona ulaşırken yıl sonuna kadar hedef 8 milyon olarak belirlendi.

        Yeni kütüphanelerle kapalı kullanım alanı 800 bin metrekareye çıktı, 1.300’ü aşkın halk kütüphanesinde kitap sayısı 26.4 milyona ulaştı. Yıl sonu itibarıyla kütüphanelerde ulaşılması hedeflenen kullanıcı sayısı ise 39 milyonun üzerinde olarak belirlendi.

        ÜÇ BİNE YAKIN NOKTADA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ SAĞLANDI

        REKLAM

        Milli Kütüphane bünyesinde sunulan dijital kitap, süreli yayın ve veri tabanı sayısı 100 milyonu aşarken, kütüphanelerde yaklaşık 3 bine yakın noktada 10 Gbps hızında ücretsiz internet hizmeti sağlandı.

        99 ÜLKEDE 64 DİLDE TÜRK EDEBİYATI ESERİ DÜNYA İLE BULUŞTU

        Kısa adı TEDA olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi’nin 20. yılında 99 ülkede 64 dilde Türk edebiyatı eseri dünyayla buluştu. Aynı programla bugüne kadar 4.599 eserin yurt dışında yayımlanmasına destek verildi.

        MERZİFON İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI

        Merzifon’da tadilat çalışmaları sona eren Kızlar Mektebi’nin, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi olarak açılmasıyla halkın bilgiye erişimi Anadolu’nun her köşesinde daha da güçlendi.

        Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, elde edilen başarıların tüm paydaşların katkılarıyla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kütüphane
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?