Kuymak tarifi: Evde pratik ve nefis kuymak nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KUYMAK TARİFİ

Kuymak, Karadeniz mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Mısır unu ve peynirin buluştuğu, sıcacık ve lezzetli bir yemektir. 1 porsiyon kuymak (yaklaşık 200-250 gram) yaklaşık 400-600 kalori arasında değişir, ancak bu miktar kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tereyağı ve peynirin yağ oranı, kuymakın kalorisini artıran başlıca unsurlardır.

Trabzon peyniri gibi yağlı peynirler kullanıldığında kalori miktarı daha da artar. Kuymak yanında ekmek veya mısır ekmeği tüketildiği için toplam kalori alımı bu yemekle birlikte daha da yükselir. Yüksek enerjisi sayesinde yoğun fiziksel aktivite gerektiren kahvaltılarda ya da soğuk kış günlerinde tercih edilir, kalori alımını dengelemek için porsiyon kontrolü yapmak önemli olabilir. Yüksek kalorili yapısı nedeniyle, diyet yapan kişilerin bu yemeği ölçülü tüketmeleri tavsiye edilir.

REKLAM Kuymak malzemeleri: 2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı mısır unu

2 su bardağı su (veya süt)

1 çay bardağı sıvı yağ

150-200 gram Trabzon peyniri (veya lor peyniri, beyaz peynir)

Tuz (isteğe bağlı, peynirin tuzluğuna göre ayar yapın)

Karabiber (isteğe bağlı) Kuymak yapılışı: Kuymak için ilk adım, mısır ununu kavurmaktır. Geniş bir tava veya döküm tava kullanabilirsiniz. Tavanızı ocağa koyun ve kısık ateşte 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Yağ eridikten sonra 1 su bardağı mısır ununu ekleyin.

Mısır unu, tereyağı ile karıştırarak yaklaşık 5-10 dakika kadar kavrulmalıdır. Unun rengi altın sarısı olmaya başladığında kavrulmuş demektir. Bu aşamada unun yanmamasına dikkat edin. Karıştırarak, topaklanmadan düzgün bir şekilde kavrulmasına özen gösterin.

Kavrulmuş mısır ununa, azar azar 2 su bardağı suyu (veya sütü) ekleyin. Suyu ekledikçe karıştırmayı unutmayın, böylece topaklanma olmaz ve karışımın kıvamı düzgün olur. Karışımı sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Bu aşamada biraz daha sıvı ekleyebilirsiniz, ancak kıvamın çok sıvı olmamasına dikkat edin. Kuymak, kıvamlı ve akışkan olmalıdır.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra, peynirleri eklemeye geçebilirsiniz. Peynirin türü, kuymak için oldukça önemlidir. Karadeniz'e özgü Trabzon peyniri kullanabilirsiniz, fakat beyaz peynir veya lor peyniri de işinizi görecektir. Peynirleri iri iri doğrayın veya rendeleyin ve tavanın içine ekleyin. Peynirin tuzunu dikkate alarak, tuz miktarını kendinize göre ayarlayın. Peynir eridikçe karışıma karışacak ve kuymak daha yoğun bir lezzet alacaktır.

Peynir eridikten sonra, kuymak tam kıvamına gelmiş olmalıdır. Koyu bir kıvamı ve peynirli bir yapısı olacaktır. Karışıma biraz sıvı yağ (1 çay bardağı kadar) ekleyin ve karıştırın. Bu, kuymağınızın daha parlak ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Kuymak hazır olduğunda, sıcak servis yapmanız önerilir. Yanında ekmek, mısır ekmeği veya geleneksel Karadeniz pide ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz. Kuymak, kahvaltıların yanı sıra ana yemek olarak da sunulabilir. Kuymak, zengin ve lezzetli yapısı ile kendine özgü bir yemek olmasının yanı sıra, çeşitli yan lezzetlerle mükemmel bir uyum yakalar. Kuymak, tereyağı ve peynirin ağır lezzetini taşıdığı için, yanında hafif ve dengeli tatlar tercih etmek yemeğin daha da lezzetli hale gelmesini sağlar. En yaygın yan lezzetlerden biri, kuymakla birlikte sunulan mısır ekmeğidir. Mısır ekmeği, kuymakla mükemmel bir uyum sağlar ve mısır unu ile yapılan bu iki yemek, birbirini tamamlayan tatlar sunar.

REKLAM Taze ekmek de kuymak ile oldukça iyi gider; ekmeğin sıcaklığı, kuymakla birleşerek tatları daha da zenginleştirir. Kuymak için ideal bir diğer yan lezzet ise yeşilliklerdir. Taze roka, maydanoz, dereotu ya da nane gibi yeşillikler, kuymak ile birlikte taze bir dokunuş katarak yemeğin ağır lezzetini dengeler. Kuymak, aynı zamanda et yemekleri ile de servis edilebilir. Izgara tavuk, sucuk veya karadeniz usulü kuymak yanında sunulan etler, yemeği daha doyurucu hale getirir.

Yanında domates, biber gibi taze sebzelerle yapılmış bir salata, kuymakla güzel bir uyum yakalar. Kuymak, sıcak ve yağlı bir yemek olduğu için, biraz asidik ve tazeleyen bir içecek olarak ayran ya da taze sıkılmış limonlu su da çok iyi gider. Bu tür yan tatlar, kuymakla mükemmel bir denge oluşturur ve bu lezzetli yemeği daha zengin bir hale getirir. Kuymak, yüksek kalorili bir yemektir çünkü içeriğinde tereyağı, peynir ve mısır unu gibi enerjik bileşenler bulunur.

KUYMAK YAPIMINDA PÜF NOKTALARI Kuymak yaparken mısır ununun kavrulması gerekir. Mısır ununu tereyağıyla kısık ateşte kavururken, unun yanmamasına özen göstermek gerekir. Kavurma işlemi, kuymağınızın lezzetini doğrudan etkiler, bu yüzden un altın sarısı renge dönene kadar sabırla karıştırılmalıdır. Kuymak karışımına sıvı eklerken, suyu veya sütü azar azar ilave etmek gerekir; böylece karışımın pürüzsüz ve topaksız bir kıvam alması sağlanır.