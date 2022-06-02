Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedir, Nasıl Geçer? - Kuyruk Sokumu Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Kuyruk sokumu ağrısı belirtileri 0:00 / 0:00

Bazen kişinin yaşamını negatif yönde bile etkileyebilen kuyruk sokumu ağrıları kronik hale de gelebileceğinden vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekmektedir. Çoğunlukla kuyruk sokumunda oluşan ağrılar cerrahi müdahale olmadan çeşitli tedavilerle geçse de bazı durumda ameliyat bile gerekebilir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Nasıl Geçer?

Kuyruk sokumu ağrısı nasıl geçer diye merak edenler için öne çıkan tedavi yöntemlerini sıraladık;

Ağrı kesici içerikli reçeteye ihtiyaç olmadan satılan ilaçlardan destek alabilirsiniz.

Kuyruk sokumu ağrılarını gidermek için bölgenin esnetilmesi ve bölgeyi rahatlatacak egzersizler yapılabilir. Bu egzersizlerin ağırlık içermemesi pilates ya da yoga gibi bölgeyi rahatlatma hedefli olması gerekmektedir.

Kuyruk sokumu ağrıları kimi zaman kişinin hareket etmesini bile psikolojik olarak engelleyebilir. Bölge ağrıdığı için kişi daha sedanter davranışlar gösterir. Ancak bu çok yanlıştır. Tersine kuyruk sokumunu harekete geçirecek ufak egzersizlerin yapılması gerekmektedir. Çünkü hareketsizlik kuyruk sokumundaki kasların zayıflamasına neden olacağından ağrıyı kötüleştirir.

Özellikle masa başı işlerde çalışan ve bilgisayar başında oturarak uzun vakitler harcayan kişilerin kuyruk sokumu ağrılarından kurtulabilmek için yürümesi gerekmektedir. Arada kişinin oturduğu yerden kalkarak kendisini esnetmesi de faydalı olacaktır.

Kuyruk sokumu ağrılarından kurtulmak için özel oturma yastıklarından da destek alınabilir. Bölgedeki baskının azalmasına destek veren bu yastıklar ağrıyı hafifletebilir.

Kuyruk sokumundaki ağrının şiddetine bağlı olarak oraya soğuk ya da sıcak uygulama yapabilirsiniz. Bu şok etkisi yaparak ağrının azalmasına yardımcı olur. Bu işlemde ilk olarak 15 dakika sıcak uygulama yapın sonrasında yine 15 dakika bölgeyi dinlendirip sonra 15 dakika buz uygulaması yapın. Ağrının hafiflediğini fark edeceksiniz. Bunu periyodik olarak ağrı geçene kadar tekrar edebilirsiniz.

Kuyruk sokumu ağrısından kurtulmanın temel yollarından bir diğeri de masajdır. Masaj bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak ağrıyı hafifletmektedir.

Reçeteye gerek olmadan satın alınan oral yollu ağrı kesiciler gibi yine benzer şekilde ağrı kesici kremlerden de destek alabilirsiniz.

Kuyruk sokumu ağrıları için tuz banyosu da rahatlatıcı olabilmektedir. Genel olarak ağrı kesici şeklinde kullanılan bu yöntem denenebilir.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Neden Olur?

Kuyruk sokumu ağrısından mustarip olanlar doğal olarak kuyruk sokumu ağrısı neden olur diye merak eder. Bu ağrıların çeşitli sebepleri olduğu gibi çoğunlukla kuyruk sokumunun darbe almasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Uzun süreli ayakta kalmak ya da fazla oturmakta kuyruk sokuma ağrılarına neden olabilir.

Kuyruk Sokumu Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Kuyruk sokumu ağrısı yaşayan bireyler kuyruk sokumu ağrısına hangi bölüm bakar diye merak etmektedir. Aslında kuyruk sokumu ağları için “proktoloji” bölümü hekimlerine gitmek gerekmektedir. Fakat pek çok hastanede bu bölüm olmadığından ortopedi bölümü de sizlere yardımcı olacaktır.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Belirtileri

Kuyruk sokumu ağrısı belirtileri arasında öne çıkanlar şu şekilde sıralanmaktadır; bölgeye dokunulduğunda ağrı hissedilmesi, özellikle kadınlarda cinsel ilişki esnasında kuyruk sokumu ağrısı, düşmeye bağlı ağrılarda kuyruk sokumunda zedelenme ve yara.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Tedavisi

Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi için oral ağrı kesiciler ya da ağrı kesici masaj kremlerinden destek alınabilir. Fakat bu şekilde geçmeyen ağrılar için vakit kaybetmeden bir hekimle görüşmekte fayda vardır.

Kuyruk Sokumu Ağrısı Ne Zaman Geçer?

Kuyruk sokumu ağrısı ne zaman geçen diye merak edenlere yaklaşım 20 günde masajla ya da egzersizle geçebileceğini söyleyebiliriz.