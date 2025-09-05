Habertürk
        Kuyucak'ın ardından Nazilli'de karantina | Son dakika haberleri

        Kuyucak'ın ardından Nazilli'de karantina: 14 mahallede yasak

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle Nazilli ilçesinde de 14 mahalle karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı

        Giriş: 05.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.09.2025 - 11:26
        Kuyucak'ın ardından Nazilli'de karantina
        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Çobanisa Mahallesi'nde şap hastalığı tespit etti. Hastalıkla mücadele kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürürken Nazilli ilçesinde de gözetim bölgesinde bulunan 14 mahalle karantinaya alındı.

        Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli, Yalınkuyu mahalleri karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

        Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde çıkan şap hastalığı sebebiyle ilçemiz Bereketli, Demirciler, Dualar, Durasıllı, Güzelköy, Hamzallı, Haydarlı, Kestel, Kocakesik, Kozdere, Merkez Arslanlı, Pirlibey, Sevindikli, Yalınkuyu mahalleri gözetim bölgesinde olduğundan karantina altına alınmıştır. Bu mahallelerimizde sığır, koyun ve keçi türü hayvanlarımızın giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapılacaktır."

        Kuyucak'ın 13 mahallesinde şap karantinası
        Kuyucak'ın 13 mahallesinde şap karantinası
