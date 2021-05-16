İçişleri Bakanlığı valiliklere korona virüs tedbirleri kapsamında "Kademeli Normalleşme" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre açılacak ve kapalı olacak işyerleri açıklandı. İşte detaylar...

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.