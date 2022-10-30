Kuyumcunun dalgınlığından faydalanıp altınları çaldılar!

Kuyumcu çalışanı Ender Gencer, "Dışarıda temizlik yapıyordum. Suriyeli 2 müşteri geldi. Kızına doğum günü hediyesi bakacağını söyledi. Ben de küpeleri çıkardım. Beğendi bir tane küpeyi, tarttım ve fiyatını söyledim. Daha sonra dolar üzerinden hesap etmemi söyledi. Ben de dolar üzerinden hesap ettim. Fiyatta anlaştık. Para üstü olarak bozuk dolarımın olmadığını söyledim. Daha sonra TL olarak istedi. Ben TL'de de bozuk paramın olmadığını söyledim. Sonra bir kargaşa çıktı, beni dalgınlığa getirdiler. O sıra bana yaklaşarak ata altını sordular. Sonra arkadaşıyla kendi aralarında yabancı dilde konuştu. Daha sonra elini kasaya attı. Kasaya attıktan sonra poşeti gösterdi. Ben de poşeti bırakması gerektiğini söyledim. Daha sonra poşetin içindeki altını sordu, ben de fiyatını hesaplarken o da altın dolu poşeti kasaya doğru indiriyordu. Ben indirdiğini zannetmiştim ama alıp cebine koyuyor. Daha sonra bana 50 dolar getirip beğendiği küpeyi alacağını söyleyerek koşarak uzaklaştı. Kaçtıkları zaman esnaf arkadaşlar olayı fark ediyor. Plakasını alıp bana söylüyorlar" dedi.