        Haberler Gündem İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi, 11 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kuzey Çevre Otoyolu'nda kaza: 11 yaralı

        İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 06:18 Güncelleme: 18.01.2026 - 06:18
        Kuzey Çevre Otoyolu'nda kaza: 11 yaralı
        Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Fotoğraf: AA

