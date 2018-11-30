Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 07.00 ve Kabatepe-Gökçeada 09.00 ile Bozcaada-Geyikli 07.45, 10.00 ve Geyikli-Bozcaada 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. AA'nın haberine göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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