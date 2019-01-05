Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bugün yapılacak seferlerin tümü fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ