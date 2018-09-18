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"Biz okulu genelde nisan başında açıp kasım ortası ve sonuna doğru kapatıyoruz. Bazen yılbaşını burada geçirdiğimiz oluyor. İstanbul'a yakın mesafede bir yer olduğu için insanlar buraya akın ediyorlar. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Burada 7 gün 24 saat rüzgar esiyor. Büyük bir koy olduğu için 700-800 kişi aynı anda çok rahat kayabilir. 10-15 metre yüksekliklere çıkıp havada taklalar atabiliyorsunuz. Burası cennet gibi bir yer. Doğası da çok güzel. Dalış, şelale, orman, tuz gölü var ve tabii ki bol rüzgarlı kitesurf ve windsurf cenneti."