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Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

MSB: K.Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit olurken bir asker yaralandı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı
K.Irak'tan acı haber: 2 şehit
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AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı.

Çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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