Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kuzey İrlanda'da terör alarmı: Alarm seviyesi yükseltildi

Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesi 'önemli'den, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren 'ciddi'ye yükseltildi.

Kuzey İrlanda'da terör alarmı: Alarm seviyesi yükseltildi
AA

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, parlamentoya yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin "ciddi"ye yükseltilmesi kararının bakanlardan bağımsız olarak iç istihbarat servisi MI5 tarafından alındığını belirtti.

Bakan Heaton-Harris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MI5, Kuzey İrlanda'ya yönelik Kuzey İrlanda Bağlantılı Terörizm tehdidini 'önemli' (saldırı muhtemel) seviyesinden 'ciddi' (saldırı kuvvetle muhtemel) seviyesine yükseltmiştir. Halk tetikte olmalı ancak paniğe kapılmamalı ve endişelerini Kuzey İrlanda Polis Teşkilatına (PSNI) bildirmeye devam etmelidir."

Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin artırılması kararı, geçen ay bir polis memuruna yapılan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırıyı, Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üstlenmişti.

Kuzey İrlanda'da geçen yıl terör tehdidi seviyesi, 12 yıl sonra "ciddi"den (saldırı kuvvetle muhtemel), "önemli"ye (saldırı muhtemel) düşürülmüştü.

'CİDDİ' SALDIRININ KUVVETLE MUHTEMEL GÖRÜLDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR

İngiltere'de 'kritik', 'ciddi', 'önemli', 'orta' ve 'düşük' olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.

'Kritik' seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken 'ciddi' seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezince (JTAC) belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

KUZEY İRLANDA'DAKİ SİLAHLI GRUPLAR VARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu. 1920'li yıllarda İrlanda Adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, Güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.

Barış anlaşmasının ardından IRA kademeli olarak silah bırakırken, örgüt içinden şiddeti sürdürmek isteyen yeni gruplar IRA ile bağlantılı adlar altında eylemlerini sürdürmüştü.

Ocak 2019'da Ian Ogle adlı bir işçi İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee Yeni IRA örgütü tarafından öldürülmüştü.

Ayrıca yine aynı yıl Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.

Bölgede, 29 Mart 2021'de de Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı çıkan birlik yanlısı Protestanlar, yeniden sokağa çıkmış ve şiddet olayları meydana gelmişti.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Etiyopya 7 yıl geriden geliyor: Ülkede şu anda yıl 2015!
DÜNYA Şu an Etiyopya'da yıl 2015!
Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi sayılabilir
DÜNYA Kediler neden avlarını sahibine sunar?
Meksika'da göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 39 kişi öldü
DÜNYA Göçmen merkezinde yangın: Çok sayıda can kaybı var!
Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi
DÜNYA Saraybosna'da birçok okulda bomba ihbarı!
İngiltere de greve gidiyor: Heathrow Havalimanı'nda onlarca uçuş iptal
DÜNYA İngiltere de greve gidiyor: Onlarca uçuş iptal
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un popülaritesi bir ayda 6 puan geriledi
DÜNYA Macron'un popülaritesi bir ayda geriledi
Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar? Gözleri kısmak neden net görmemizi sağlar?
DÜNYA Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki
DÜNYA MSB'den Fransa'ya tepki
Yunanistan 21 Mayıs'ta seçime gidiyor
DÜNYA Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu
Google'ın yapay zekası Bard sahte bilgiler mi üretiyor?
DÜNYA Google'ın yapay zekâsı sahte bilgi mi üretiyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.