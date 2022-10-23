Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris: Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris: Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek

İngiltere'de 44 günlük Liz Truss döneminin Truss'ın istifasıyla sona ermesiyle gözler yeni başbakanın kim olacağında. Eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın yarışa girip girmeyeceği merak edilirken, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris, Johnson'ın başbakanlık yarışına gireceğini söyledi

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris: Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek
"Johnson geri dönüyor"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başbakanlık yarışına gireceğini söyledi.

6 Eylül'de göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu. Muhafazakar Parti'nin yeni liderini 28 Ekim'de seçmesi beklenirken, eski başbakan Johnson'ın adaylığıyla yetkili bir isimden açıklama geldi.

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, Sky News'e verdiği demeçte, "Boris Johnson, Liz Truss'ın yerini almak için yarışa girecek. Johnson milletvekillerinden yeterli desteği alıyor, 100 oy barajını geçti." ifadelerini kullandı.

Johnson'ın dün sabah, seyahatini yarıda keserek İngiltere'ye geri dönmesi, yetkililer ile görüşeceği ve aday olacağı şeklinde yorumlanmıştı.

TRUSS'IN İSTİFASI

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, piyasaları sarsan tartışmalı ekonomi politikasından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. Kwarteng, 38 gün görevde kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman ise kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Böylelikle Braverman da 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı olmuştu.

Bu gelişme sonrasında Liz Truss'un başbakanlığı tekrar sorgulanmıştı.

Truss 20 Ekim'de istifasını Kral'a sunduğunu açıklamış ve 44 gün sonra görevi bırakmıştı. Truss halefi seçilene kadar görevde kalacağını da ifade etmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı -Son dakika haberleri
DÜNYA Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim'in hayatının tehlike altında olduğu iddia edildi! Güvenlik tedbirleri artırıldı
DÜNYA Kuzey Kore liderinin hayatı tehlikede mi?
ABD Başkanı Biden, 2024'te adaylık niyeti olduğunu ancak resmi karar vermediğini açıkladı
DÜNYA Biden 2024'te aday olacak mı?
ABD'nin Dallas kentinde hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
DÜNYA Hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncü kez ÇKP Genel Sekreteri seçildi
DÜNYA Çin'in lideri 'bir dönem daha' Şi Cinping
İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar devam ediyor
DÜNYA İran'da protestolar devam ediyor
Yemen Ulusal Savunma Konseyi, Husileri terör örgütü olarak tanımladı
DÜNYA "Husileri terör örgütü olarak tanımladı"
Roslyn Kasırgası Meksika topraklarına doğru yaklaşıyor
DÜNYA Okullar tatil edildi! Meksika'ya yaklaşıyor
Rusya'dan Herson halkına bölgeyi terk edin çağrısı - Dünyadan Haberler
DÜNYA Rusya'dan 'bölgeyi terk edin' çağrısı
Rusya: Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki petrol rafinerisini imha ettik
DÜNYA Rusya: Dnipro'da petrol rafinerisini imha ettik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.