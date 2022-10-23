Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris: Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek

Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başbakanlık yarışına gireceğini söyledi.
6 Eylül'de göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu. Muhafazakar Parti'nin yeni liderini 28 Ekim'de seçmesi beklenirken, eski başbakan Johnson'ın adaylığıyla yetkili bir isimden açıklama geldi.
Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, Sky News'e verdiği demeçte, "Boris Johnson, Liz Truss'ın yerini almak için yarışa girecek. Johnson milletvekillerinden yeterli desteği alıyor, 100 oy barajını geçti." ifadelerini kullandı.
Johnson'ın dün sabah, seyahatini yarıda keserek İngiltere'ye geri dönmesi, yetkililer ile görüşeceği ve aday olacağı şeklinde yorumlanmıştı.
TRUSS'IN İSTİFASI
İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından 5 Eylül'de başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss, piyasaları sarsan tartışmalı ekonomi politikasından geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. Kwarteng, 38 gün görevde kalmıştı.
İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman ise kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Böylelikle Braverman da 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı olmuştu.
Bu gelişme sonrasında Liz Truss'un başbakanlığı tekrar sorgulanmıştı.
YORUMLAR