Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Harris: Boris Johnson başbakanlık yarışına girecek

Johnson'ın dün sabah, seyahatini yarıda keserek İngiltere'ye geri dönmesi, yetkililer ile görüşeceği ve aday olacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Truss'ın, 6 Eylül'de atadığı Maliye Bakanı Kwarteng'in 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklaması, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki endişeleri artırdı ve sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden aldı ve yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti. Kwarteng, 38 gün görevde kalmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı Braverman ise kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin üzerine, kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Böylelikle Braverman da 1834'te 30 gün sonra görevi bırakan 1. Wellington Dükü Arthur Wellesley'den sonra en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı olmuştu.

Bu gelişme sonrasında Liz Truss'un başbakanlığı tekrar sorgulanmıştı.

Truss 20 Ekim'de istifasını Kral'a sunduğunu açıklamış ve 44 gün sonra görevi bırakmıştı. Truss halefi seçilene kadar görevde kalacağını da ifade etmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.