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        Haberler Yaşam Kuzey Işıkları balıkçı tarafından görüntülendi

        Kuzey Işıkları balıkçı tarafından görüntülendi

        Türkiye'nin birçok yerinde görüntülenen Kuzey Işıkları, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı tarafından kayıt altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:43
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        Kuzey Işıkları balıkçı tarafından görüntülendi
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        Dünya'ya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Avrupa ve Türkiye'nin birçok bölgesinde görüntülenen kırmızı ve yeşil renkteki Kuzey Işıkları, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar tarafından kaydedildi.

        "NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMDEN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM"

        Kuzey Işıkları'nı görüntüleyen Kıyıköy beldesi sakini Berkay Yatkın, "Sabah saat 08.10 civarında Kıyıköy’den Kastro’ya doğru balık avına çıkmıştık.

        O zaman gökyüzünde görülen kırmızı ışıkları fark ettim. Ne olduğunu bilmediğimden dolayı fotoğraflarını çektim. İğneada açıklarında balık avında olan kişiler de beni aradı. Onlar da Kuzey Işıkları'nı görmüşler” dedi.

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        #kuzey ışıkları
        #KIRKLARELİ
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