Haberler Gündem İlk kez Türkiye'de görüntülenen Kuzey Işıkları nasıl oluştu? İşte Kutup Işıkları hakkında merak edilenler

İlk kez Türkiye'de görüntülenen kırmızı Kuzey Işıkları nasıl oluştu? Pazar gecesi Kuzey Işıkları Kuzey Yarım Küre'de yer alan birçok ülkede görüldü. "Aurora Borealis" adıyla da bilinen Kutup Işıkları, ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna gibi pek çok sayıda ülkede ortaya çıkarken ilk kez Türkiye'de de görüldü. Peki Kuzey Işıkları nasıl ilk defa Türkiye'de gözlemlenebildi? Habertürk Giriş: 09.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:40 facebook

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İLK DEFA TÜRKİYE'DEN GÖRÜNTÜLENDİ Kuzey Işıkları geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Yarım Küre'de ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye gibi birçok ülkede görüldü. İlk defa Türkiye'den görüntülenen Kuzey Işıkları sosyal medyada gündem oldu. Güneş uzmanları geçtiğimiz günlerde Dünya'yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda Kuzey Işıkları ile karşılaşabileceğimizi söylemişti.

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GÜNEŞ'TE MEYDANA GELEN PATLAMALAR DÜNYA'YA YANSIYOR Güneş'ten gelen bir jeomanyetik fırtına, Dünya'ya yüksek bir hızla çarparak çeşitli bölgelerde ilk defa Kuzey Işıkları'nın gözlemlenmesini sağladı. Kutup ışıkları, Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'nın üst atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkıyor.