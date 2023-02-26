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Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından gıda krizinden şüpheleniliyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadele için sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore, yeniden alarma geçti. Ülkede bu kez gıda kıtlığının arttığından şüpheleniliyor

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  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını tamamen kapatan Kuzey Kore'de gıda kıtlığının arttığından şüpheleniliyor. Bazı raporlarda Kuzey Kore'de gıda kıtlığı sorununun arttığından şüphe edilirken ülkede birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Uzmanlar, Kuzey'in sınırlarını kapatmasından dolayı durumu tahmin etmenin zor olduğunu ve ülkede açlık kaynaklı toplu ölümlere ilişkin herhangi bir verinin bulunmadığını bildirdi.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kyungnam Üniversitesi Uzak Doğu Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Lim Eun-chul, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un, gıda sorununu temelden çözemezse nükleer programını istikrarlı şekilde ilerletemez çünkü halkın desteği sarsılır." değerlendirmesini yaptı.

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Lim, İşçi Partisi Merkez Komitesinin yakın zamanda planlanan genel kurul toplantısının "gıda kıtlığı sorununu tartışmak ve aralarındaki fikir birliğini sağlamlaştırmak için yapılacağını" söyledi.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Güney Kore'deki özel GS&J Enstitüsünden kıdemli ekonomist Kwon Tae-jin ise 25 milyon nüfuslu Kuzey Kore'nin halkını beslemek için yaklaşık 5,5 milyon ton tahıla ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşarak genellikle her yıl 1 milyon ton açıklarının olduğunu ifade etti.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Açığın kapatılması için 1 milyon tonun yarısını resmi olmayan şekilde Çin'den tahıl ithal ederek dengelediklerini belirten Kwon, Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi ticarete getirilen kısıtlamalardan dolayı Çin'den ithalat yapılamamış olabileceğini kaydetti.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Kwon, "Kim Jong-un'un başa gelmesinden bu yana Kuzey Kore'nin en kötü gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

     

     
  • Kuzey Kore'de alarm: Salgının ardından yeni kriz!

    Mevcut gıda kıtlığının toplu ölümlere yol açma ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Kwon, gıdanın yüksek fiyatlara rağmen pazarlarda hala mevcut olduğunu belirtti.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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