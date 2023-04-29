Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

Zirvede Biden ve Yoon, ABD'nin nükleer silahlı denizaltılarının on yıllardır ilk kez Güney Kore'ye periyodik olarak yanaşmasını ve iki ülke arasındaki eğitimin güçlendirilmesini öngören yeni nükleer caydırıcılık anlaşmasını duyurdular. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer saldırısı durumunda ikili başkanlık istişareleri, bir nükleer danışma grubunun kurulması ve nükleer ve stratejik silah operasyon planları hakkında daha iyi bilgi paylaşımı planlarını da taahhüt ettiler.