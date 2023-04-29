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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD-Güney Kore nükleer caydırıcılık anlaşmasına yanıt olarak daha fazla askeri güç gösterisi düzenleyeceğini söyledi ve Joe Biden'ın yorumlarını "yaşlılık dönemindeki bir kişinin saçma sapan sözleri" olarak değerlendirdi.

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  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    Kim Yo-jong'un bu çıkışı, Biden'ın Çarşamba günü Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir zirveye katılmasının ardından geldi.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    ABD Başkanı daha sonra yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin ABD ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırısının "hangi rejim olursa olsun sonunu getireceğini" söylemişti.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    Bu görüşmeye yanıt veren Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Biden'ın "çok yanlış hesap yaptığını ve sorumsuzca cesur davrandığını" söyledi. 
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Kim, "Bu, ABD'nin güvenliği ve geleceğinin sorumluluğunu üstlenebilecek kapasitede olmayan, geleceği olmayan yaşlı bir adamın saçma sapan bir yorumu" dedi.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    Biden'ın Washington'da Yoon ile yaptığı görüşme, hem Kuzey Kore'nin silah gösterilerinin hem de ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının kısasa kısas döngüsü içinde artmasıyla gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    Zirvede Biden ve Yoon, ABD'nin nükleer silahlı denizaltılarının on yıllardır ilk kez Güney Kore'ye periyodik olarak yanaşmasını ve iki ülke arasındaki eğitimin güçlendirilmesini öngören yeni nükleer caydırıcılık anlaşmasını duyurdular. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer saldırısı durumunda ikili başkanlık istişareleri, bir nükleer danışma grubunun kurulması ve nükleer ve stratejik silah operasyon planları hakkında daha iyi bilgi paylaşımı planlarını da taahhüt ettiler.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    2022 yılının başından bu yana Kuzey Kore, ABD anakarasına ulaşmak üzere tasarlanmış kıtalararası balistik füzelerin testi ve Güney Kore'ye nükleer saldırı simülasyonu olarak tanımladığı bir dizi kısa menzilli fırlatma da dahil olmak üzere yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme sonrası önümüzdeki haftalarda veya aylarda çıtayı yükseltmesi bekleniyor.
  • Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı gibi yanıt

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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