Kuzey Kore'den kaçan kadınlar: Cinsel şiddet ülkede günlük yaşamın bir parçası

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'un (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Kuzey Kore'den kaçanlarla yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı rapora göre, yetkililerin kadınlara yönelik cinsel şiddeti ülkede günlük hayatın bir parçası ve bu suçlar cezasız kalıyor. Rapora göre failler arasında üst düzey parti yetkilileri, gardiyanlar, polisler ve askerler var.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre kadınlar sosyal hayatta damgalanmaktan korktukları için cinsel saldırıları polise bildirmiyor. Yetkililer de yaptıklarında bir yanlış görmüyorlar.

Rapor, Kuzey Kore'den kaçan 62 kadınla konuşarak hazırlandı.

Araştırmacılardan Heather Barr BBC'ye yaptığı açıklamada, "Açıkça bilindiği üzere, Kuzey Kore'de olanlar hakkında bilgi edinmek her zaman zor, bu yüzden söylediklerimiz hakkında dikkatli omak istiyoruz. Ancak röportaj yaptığımız kişilerden mütemadiyen duyduğumuz bir şey var ki, o da cinsel şiddet konusunda tam bir cezasızlık uygulamasının olduğu. Bu pek çok kadın için, günlük yaşamlarının bir parçası haline gelecek kadar yaygın" dedi.

HRW, Kuzey Kore yönetimini cinsel saldırı suçunu tanımaya ve bu sorunu çözmek için acil adımlar atmaya çağırdı.

'Bizi seks oyuncağı olarak görüyorlardı'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne konuşan bir kadın, gardiyanların her gece bir kadına tecavüz ettiğini söyledi.

40'larındaki Oh Jung-hee ise "Bizi seks oyuncağı olarak görüyorlardı. Erkeklerin vicdanına kalmıştık" dedi ve ekledi:

"Bazen gecenin bir yarısı durduk yerde ağlamaya başlıyorsunuz ve nedenini bilmiyorsunuz."

Araştırmacılardan Barr, cinsel saldırının ülkede normalleştirildiği için, kadınların bu suçları tanımlamakta zorluk çektiklerini ifade etti:

"Röportajları gerçekleştirenler kadınlara sordukları soruları değiştirmek zorunda kaldı, çünkü o kadar kabul görüyor ki insanlar bunun tecavüz olduğunu bile düşünmüyor. İnsanlara 'Tecavüze uğradınız mı?' diye soruyorduk ve 'Hayır' yanıtını alıyorduk.

"Ancak sonrasında onlardan güçlü konumdaki gardiyanlar, polisler ve diğer hükümet yetkilileriyle etkileşimleri konusunda daha detaylı sorular sorduğumuzda, duyduklarımız günlük hayatın bir parçası olarak el ile tacize ve çoğunlukla da tecavüze işaret ediyordu."

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne konuşan kadınlara göre, bir kadın "seçildiği" zaman, itaat etmekten başka pek bir seçeneği kalmıyor.

'Hayatım onun ellerindeydi, ne istediyse yaptım'

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışırken yakalanan Park Young-hee, gözaltı merkezinde bir polis yetkilisinin kendisini sorguladığı sırada benzer bir durumun başına geldiğini anlatıyor:

"Beni kendisine çok yakın oturttu ve bacaklarımın arasına dokundu… Farklı günlerde ve pek çok sefer.

"Hayatım onun ellerindeydi, bu yüzden ne istediyse yaptım. Başka ne yapabilirdim ki?"

Kuzey Kore, hakkında bilgi edinmesi oldukça zor bir ülke.

Birleşmiş Milletler (BM) 2014 yılında, Kuzey Kore hükümetinin "sistematik, yaygın ve büyük insan hakları ihlâllerinde bulunduğunu" rapor etmişti.

Bu insan hakları ihlâlleri arasında cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde zorla kürtaj, tecavüz ve cinsel taciz de yer alıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Kuzey Kore yönetimine, cinsel saldırı suçunu tanıma ve bu sorunu çözmek için acil adımlar atma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'de kadın askerlere 'tecavüz ediliyor'

Kuzey Kore'de otelin olmayan katına giren Amerikalı öğrencinin başına ne geldi?

Kuzey Kore: Günlük yaşama dair objeler Londra'da sergileniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ