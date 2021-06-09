Kim Jong-un'un son hali şaşırttı! 0:00 / 0:00

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Bir ayın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aşırı kilo verdiği görüldü.

Seul merkezli NK News'te yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in önemli miktarda kilo verdiği ifade edildi.

NK News, "Çok ciddi kilo vermiş. 12 bin dolar değerindeki en sevdiği saatin kayışını daha da sıkmış" yorumunu yaptı. Kim Jong-un'un hasta olduğunu için mi yoksa bilinçli bir şekilde mi kilo verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan NK News’e konuşan bir uzman analist, "Kim Jong-un, ülkesindeki imajını düzeltmek için kilo vermiş olabilir. Çünkü ülkesinde gıda sorunu var. Koronavirüs sebebiyle de Çin ile ticaret ilişkileri düştü" değerlendirmesinde bulundu.

Kim Jong-un geçtiğimiz yıllarda ağır sağlık sorunu yaşadığı ifade edilmişti.